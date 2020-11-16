اليابان وأستراليا.. نحو تحالف دفاعي لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي

2020/11/16 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوقع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ونظيره الأسترالي سكوت موريسون غدا الثلاثاء اتفاقا دفاعيا تاريخيا يجمع بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة في آسيا لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة.

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