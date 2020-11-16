2020/11/16 | 14:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مديرية الأحوال المدنية تباشر بالحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الخاص بأصحاب الهويات (التالفة – الضائعة – المسروقة – المنتهية) والهويات التي مضى على اصدارها أكثر من 15 سنة

التقديم على الرابط الالكتروني أدناه www.reg.nid-moi.gov.iq

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحوال المدنية : الحجز الالكتروني لاصدار الهويات البديلة عبر الرابط الالكتروني 7 SKY TV.

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