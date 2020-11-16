2020/11/16 | 14:02 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 16 نوفمبر 2020 | 01:55 مساءً | عدد القراءات : 7

ايران تعلن الاتفاق مع العراق لرفع التبادل التجاري الى 20 مليار دولار سنوياً

أعلنت الجمهورية الإسلامية العراقية الاتفاق مع العراق لرفع التبادل التجاري الى 20 مليار دولار سنوياً.

وأكد القنصل العام الايراني في السليمانية بالعراق أن الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق تعتزمان ارتقاء مستوي التبادل التجاري الى 20 مليار دولار سنويا.

وأجاب القنصل العام الايراني في السليمانية مهدي شوشتري في حديث مع قناة SNN الخبرية على أسئلة حول مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الايرانية مع كردستان العراق ومحافظة السليمانية كذلك أفاق علاقات البلدين وقال: ان رئيسي الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق يتفقان بشان ارتقاء مستوى حجم التبادل التجاري الى 20 مليار دولار سنويا.

وبشأن العلاقات الاقتصادية بين إيران وإقليم كردستان العراق في ظل الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا قال: ان "عملية التبادل التجاري استمرت بين البلدين من خلال الامتثال لجميع البروتوكولات الصحية على الحدود المشتركة".

ووصف شوشتري العلاقات بين السليمانية وحلبجة بانها "هامة نظرا الى وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود المشتركة وتفعيل حدود برويز خان وبشماق الرسمية و كذلك اربعة اسواق حدودية مؤكدا ان العلاقات التاريخية المتجذرة والقواسم المشتركة بين ايران و العراق تسهم في تعزيز التعاون بينهما".

واشار القنصل العام الايراني الى الكارثة الكيماوية في حلبجة واستضافة الشعب الإيراني لاهالي هذه المدينة المظلومين وقال: "بسبب موقع حلبجة الخاص بالنسبة لنا نحن مستعدون للمساعدة في تنمية وتطوير هذه المحافظة".

وجدد شوشتري استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للوقوف الى جانب اهالي كردستان العراق في فترة ازدهاره كما وقفت الى جانبهم في فترات تاريخية مختلفة وعند المصاعب.

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