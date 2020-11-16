التعليم تعلن تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي

2020/11/16 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الى استمارة القبول المركزي الإلكترونية الى نهاية الدوام الرسمي من يوم 2020/11/26 ليتسنى لطلبة السادس الإعدادي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني ملء استمارة التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).

وفي الوقت الذي يحق لخريجي الدور الأول ممن لم يقدموا على الاستمارة تسجيل خياراتهم خلال المدة المذكورة فإن تعديل تلك الخيارات سيكون متاحا مرة واحدة أمام الممتحنين في الدورين الأول والثاني توخيا للدقة في تثبيت اختياراتهم عند التقديم.

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