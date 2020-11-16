2020/11/16 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

الكاظمي: ماضون نحو الانتخابات المبكرة

منذ ساعتين

الكاظمي يترأس الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة

منذ 3 ساعات

النصر يحذر من أزمة كبيرة للنظام السياسي

منذ 16 ساعة

ملا طلال: جهات قامت بتهريب قتلة الهاشمي إلى خارج العراق

منذ 17 ساعة

النزاهة النيابية تدعو الحكومة إلى استحصال المبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال

منذ 17 ساعة

مقرب من الصدر: سائرون كتلة برلمانية تشريعية لا خدمية

منذ 18 ساعة

الكاظمي: الحل يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية

منذ 20 ساعة

الصحة النيابية تستضيف وزيرين الاسبوع المقبل بشان بدء العام الدراسي

منذ 21 ساعة

العراق واستراليا يبحثان سبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية

منذ 22 ساعة

الكاظمي وبلاسخارت يؤكدان على اجراء الانتخابات المبكرة وضمان شفافيتها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان أهمية حل المسائل المالية العالقة بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان أهمية حل المسائل المالية العالقة بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).