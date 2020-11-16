2020/11/16 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وزارة ‏التعليم العالي والبحث العلمي ،الاثنين، عن تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي .واوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني” ،ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت تمديد السقف الزمني للتقديم الى استمارة القبول المركزي الإلكترونية الى نهاية الدوام الرسمي من يوم 2020/11/26 ليتسنى لطلبة السادس الإعدادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة ‏التعليم تعلن تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي المركز الخبري الوطني.

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