احدهم يعمل في “الحسبة”..القبض على 6 داعشيين في نينوى

2020/11/16 | 14:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 6 عناصر من عصابات “داعش” الارهابية في نينوى.

وذكرت الوكالة انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود،تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى من القبض على ستة عناصر من مجرمي “داعش” الارهابي،بعد ورود معلومات مؤكدة عن تواجد عدد من تلك العناصر المجرمة،وموافقة القضاء وتعاون المواطنين.

واضافت الوكالة ان احد تلك العناصر المجرمة كان يعمل فيما يسمى ( ديوان الحسبة ) في حين كان الباقي يعملون فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة الفرقان ) خلال فترة احتلالهم لمدينة الموصل،مشيرةً ان القبض على تلك العناصر تم في مناطق واحياء ( الاربجية والكرامة وتسعين والزهراء وعدن) في الجانب الايسر للمحافظة.

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