2020/11/16 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن قيام كوادرها في كمرك مطار بغداد الدولي باتلاف ادوية بشرية منتهية الصلاحية واغلفة موسومة بعلامة تجارية (غش تجاري ) وتمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في كمرك مطار بغداد الدولي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتلاف ادوية بشرية و مواد تدخل في الغش التجاري في كمرك مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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