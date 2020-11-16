مساعٍ لافتتاح مصارف عراقية في السعودية

2020/11/16 | 14:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي خلال اللقاء مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التعاون بين البلدين في القطاع المصرفي، وافتتاح عدد من المصارف العراقية في السعودية.

وقال البنك في بيان، إن محافظ المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف التقى، اليوم الإثنين، مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي للتباحث في مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين.

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي، بحسب بيان للمركزي، إلى إمكانية استئناف تدريب منتسبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي فضلاً عن مناقشة مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة الحكومي في المملكة، إلى جانب إمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية.

وناقش الجانبان، وفقا للبيان، مستجدات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

ووفق البيان دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتا إلى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبديا استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وبدأ وفد سعودي يضم عددا من أعضاء مجلس وزراء المملكة برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.

في الوقت نفسه، أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي، مشيراً إلى أن الاتفاقية واسعة المضامين وتحتوي على مجالات كبيرة من التعاون وتبادل الخبرات.

وذكر اتحاد الغرف التجارية العراقية في بيان أنه “تعزيزا للتعاون الأخوي ولفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، وعلى هامش المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وقعت اتفاقية للتعاون المشترك”

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