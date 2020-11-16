اعتقال 3 ارهابيين في نينوى

2020/11/16 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين، عن اعتقال 3 ارهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بعملية استخبارية دقيقة ومعلومات مؤكدة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 92 من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في السحاجي ايمن الموصل يعملون ضمن ما يسمى ديوان الجند لداعش".

واضاف البيان: انهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب.

PUKmedia عن اعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

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