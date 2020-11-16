الهجرة توزع أكثر من (143) ألف حصة اغاثية

2020/11/16 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الأيام الماضية ( 143,692) حصة من المساعدات الاغاثية بين إلأسر النازحة في محافظات ( السليمانية و اربيل و دهوك )، إضافة الى الاسر النازحة و الاسر العائدة لمناطقها في محافظات ( نينوى و ديالى و الانبار و صلاح الدين )، فيما تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و أخرى صحية و مفروشات أرضية و بطانيات و مستلزمات منزلية ( .

وأوضح مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان " ‏كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية وزع (33,952) حصة اغاثية بين النازحين في مركز المحافظة و منطقة جمجمال و ستيك و مخيمي اشتي و تازه دي، فيما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة اربيل (32,269) حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات ( الخازر و حسن شام u2 و u3 و ديبكة و هرشم و بحركة ) ومناطق كوية و هيران ستي و عينكاوة، فضلا عن توزيع كادر فرع الوزارة في ‏محافظة ‏دهوك (25,306) حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مركز المحافظة و مخيمات ( دركار و خانكي و الداودية )، و وزع كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى (16,830) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى و جبل شنكال وبين النازحين في مخيمات السلامية ".



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و تابع جهاكير ان" كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (17,414) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في قضاء خانقين و مخيم الوند 1 و بين الاسر العائدة لمناطق سكناها في قضاء بعقوبة و ناحيتي جلولاء و الوحدة ، إضافة الى توزيع كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار (15,458) حصة اغاثية بين العائدين لمناطقهم في أقضية الرمادي و الفلوجة و هيت ، و بين النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة ‏، مبينا ان" كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (2,463) حصة اغاثية بين العائدين الى قضائي بيجي و العلم ".

PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة والمهجرين

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