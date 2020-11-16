سانا: 50 عربة عسكرية أميركية تغادر سوريا وتدخل الأراضي العراقية عبر منفذ الوليد

2020/11/16 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإعلامي الرسمي السوري، عن انتقال خمسين آلية عسكرية أميركية من سوريا الى داخل الأراضي العراقية.

وكالة الانباء السورية أكدت ان القوات الأميركية نقلت خمسين عربة مدرعة ودبابة الى العراق عبر منفذ الوليد الحدودي بين البلدين، مبينة ان الرتل تحرك وسط إجراءات أمنية مشددة على طول مسار القافلة العسكرية، في يحين لم توضح الوكالة أسباب التحرك الأخير لتلك الآليات.

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