تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة تداعيات إقرار قانون الاقتراض الى إشعار آخر

2020/11/16 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة كردستان تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء الى أجل غير مسمى.

نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي قال في مؤتمر صحفي، ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة العاشرة من الفصل الخريفي للمجلس، والتي كان من المقرر ان يتم خلالها مناقشة تداعيات تمرير قانون العجز المالي والاقتراض الذي اقره مجلس النواب الى اشعار آخر، مبررا ذلك بحاجة حكومة الإقليم الى المزيد من الوقت لتهيئة البيانات والأدلة الخاصة بالملف، وتقديمها لرئاسة البرلمان واطلاع الأعضاء عليها.

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