’’استدرجها الى منزله’’.. إعتقال شخص اعتدى جنسياً على فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في المثنى

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ، بالقاء القبض على المتهمين المطلوبين الخارجين عن القانون .

تم تسجيل شكوى من قبل المدعي بالحق الشخصي في مركز شرطة الصوب الصغير التابعة إلى قسم شرطة قضاء السماوة ، حيث جاء في الشكوى أن ابنته الحدث التي تبلغ من العمر 16 سنه قد تعرض إلى الاعتداء جنسي من قبل الشخص الذي قام باستدراجها إلى بيته في أحد المناطق السكنية الشعبية في القضاء .





فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة العميد عبد الرضا كاطع فهد قائد شرطة المثنى وعضوية العميد ابراهيم كامل عباس مدير القسم وضابط المركز تم جمع المعلومات والادلة على مكان تواجد المتهم وإصدار أمر قبض قضائي بحقه والقي القبض عليه تم إرسال الطفلة إلى دائرة الطبابة العدلية في السماوة ، وقد دونت اقواله وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بالاعتداء حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ( 396 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل .

يتبع .



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