2020/11/16 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، للسفير الكويتي، أن العراق لا يمكن له التخلي عن محيطه العربي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الكويتي في بغداد، سالم الزمانان".

وأضاف البيان، أن "اللقاء، جرى خلاله استعراض العلاقات العراقية الكويتية، والسبل الكفيلة بتعزيز الروابط الأخوية بين العراق والكويت، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

ووفقاً للبيان، أكد السفير الكويتي، أن زيارته جاءت للتنسيق مع بغداد بشأن الإعداد للجنة العراقية الكويتية المشتركة، في ظل انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، مشيرا الى أن العلاقات مع العراق علاقات تأريخية مهمة، ويجب تطويرها الى مديات أبعد".

من جانبه، أكد الأعرجي أن "العراق لا يمكن أن يتخلى عن محيطه العربي، وأن العلاقات العراقية الكويتية علاقات أخوية وتأريخية، مبينا أن جميع الخلافات تُحلّ بالحوار والتواصل الأخوي البنّاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي للسفير الكويتي: العراق لايمكن أن يتخلى عن محيطه العربي- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي للسفير الكويتي: العراق لايمكن أن يتخلى عن محيطه العربي- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).