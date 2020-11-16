متوقفة منذ 12 عام.. انجاز 4 مشاريع حيوية في ذي قار

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنَت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، أن أربعة مشاريع سترى النور في محافظة ذي قار بعد أن تلكأت منذ 12 عاما.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” إن “الامانة شكلت فريق عمل برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في محافظة ذي قار لعقد …

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