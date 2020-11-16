الداخلية ومفوضية الانتخابات توقعان اتفاقاً بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقٍ مع مفوضية الانتخابات بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم.وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الوزير عثمان الغانمي، وقع اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل خلف عدنان، تضمنت ثمانية بنود، الهدف منها إنجاح العملية الديمقراطية …

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