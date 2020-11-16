ضبط 3 عجلات مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية الحدودي

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط 3 عجلات محملة بمادة (كاربونات الكالسيوم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.وذكر اعلام الهيأة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم ضبط 3 عجلات محملة بمادة (كاربونات الكالسيوم) والمنجزة معاملتها الكمركية من …

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