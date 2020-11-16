وزير التخطيط يناقش مع مسؤولة اممية ستراتيجية تحقيق الامن الغذائي في العراق

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم مع ايرينا سولورانو، نائبة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الانسانية في العراق، والوفد المرافق لها، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في اطار التعاون بين العراق ومنظمات الامم المتحدة، المتعلقة بالشؤون الانسانية والغذائية والتنموية.ورناقش الطرفان خلال اللقاء ، بحسب بيان لوزارة التخطيط ، ستراتيجية تحقيق الامن الغذائي في العراق، وآليات تنفيذها، من خلال ادارة الموارد المائية، والعمل على دعم القطاع الزراعي، وتنشيط القطاعات الاخرى الداعمة لهذا القطاع./انتهى8

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