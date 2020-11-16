خلال لقائه شيخ جنكي ..صالح يؤكد أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين ، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الموظفين والمواطنين، وعدم زجّهم في المسائل السياسية.كما تم التأكيد على اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للوصول الى رؤية مشتركة لما فيه مصلحة البلاد، وتعزيز الاستقرار وتحقق طموحات جميع المواطنين في حياة حرة كريمة./انتهى10

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