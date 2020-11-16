إنسحاب رتل أمريكي جديد من الحسكة باتجاه العراق

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهد رتل جديد تابع للقوات الأمريكية المتمركز في الأراضي السورية وهو يغادر باتجاه العراق....

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