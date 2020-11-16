رئيس الوزراء العراقي: الحكومة الحالية انتقالية

2020/11/16 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة....

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