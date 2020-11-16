2020/11/16 | 14:18 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروبل يصعد أمام الدولار واليورو
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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