الروبل يصعد أمام الدولار واليورو

2020/11/16 | 14:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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