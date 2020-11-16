2020/11/16 | 14:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلبها لزراعة الحنطة.. كركوك تخصص أكثر من مليون دونم للخطة الشتوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/16 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلبها لزراعة الحنطة.. كركوك تخصص أكثر من مليون دونم للخطة الشتوية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلبها لزراعة الحنطة.. كركوك تخصص أكثر من مليون دونم للخطة الشتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).