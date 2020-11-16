2020/11/16 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي كل من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، زياد بن راشد الزياني، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اجتماع ثلاثي سيعقد يوم الأربعاء المقبل، في تل أبيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزامناً مع زيارة بومبيو.. وزير خارجية البحرين في إسرائيل الأربعاء للقاء نتانياهو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزامناً مع زيارة بومبيو.. وزير خارجية البحرين في إسرائيل الأربعاء للقاء نتانياهو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).