2020/11/16 | 14:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ستة أشخاص من عائلة واحد، يوم الاثنين، حتفهم في حريق اندلع داخل منزلهم شرقي العاصمة بغداد.

وكشف مصدر لـ 7sky، أن ستة أشخاص من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم نتيجة حادث حريق داخل دار ضمن منطقة الفضيلية.

وأشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال الجثث التي قضت في الحريق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة من ستة اشخاص يلقون حتفم بحريق في الفضيلية 7 SKY TV.

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