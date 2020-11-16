فريق السماوة ينسحبُ من بطولة الكأس

2020/11/16 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت الهيأة التطبيعية كتابا رسميا من نادي السماوة يفيد بانسحاب فريقها الكروي من منافسات بطولة كأس العراق للموسم 2020-2021 .

وبيّنتْ ادارة السماوة: ان الإنسحاب من مباراة الشرقاط، ضمن بطولة الكأس، جاء لعدة اسباب، من اهمها بُعد المسافة ما بين مدينتي السماوة وزاخو ، اضف الى ذلك ان مباراة الفريق في الدور الرابع ستقام في البصرة، وبالتالي يصعب علينا التنقل.

واوضحتْ الادارة في كتابها الرسمي المرسل للهيأة التطبيعية: ان الأزمة المالية التي يمر بها نادي السماوة هي ايضا من ضمن اسباب الانسحاب من المباراة، لذلك قررنا رسميا الانسحاب من المباراة.

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