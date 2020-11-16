صالح لدرجال: ضرورة تطوير المنشآت الرياضية وتعزيز سمعة البلد في المحافل الدولية

2020/11/16 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين في قصر بغداد، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أهمية دعم الطاقات والمواهب الشبابية وتوفير كافة مستلزمات ذلك، عبر تطوير المنشآت الرياضية، وتوفير الفرص المناسبة للشباب المبدعين وتطوير إمكانياتهم، من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي، وتعزيز سمعة البلد في المحافل الرياضية الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الرياضيين المبدعين الذين قدموا إنجازات للبلد.

واستمع الرئيس من وزير الشباب والرياضية إلى شرح حول سير عمل الوزارة وخططها في تطوير القطاعات الرياضية،

وأكد دعم كل ما من شأنه تطوير الواقع الرياضي، وتأهيل الشباب ورعايتهم، ومنح الموهوبين الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم.

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