جاليليو ( 1564 م. _ 1642 م. ) - غازي الصوراني

2020/11/16 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني ولد جاليليو غاليليه في مدينة بيزا (Pisa) في عام 1564، وتوفي في عام 1642، أي في السنة ذاتها التي ولد فيها نيوتن.يعتبر جاليليو "رائد المنهج التجريبي- الرياضي في دراسة الطبيعة، كان مولعاً بالرياضيات والفيزياء، وهو من الرموز الخالدة في علم الفلك، كان لاكتشافاته الفلكية بواسطة تلسكوب صممه بنفسه وأطلق عليه اسم "كولومبس السماء"، صنع جاليليو تلسكوبه الخاص، وعلى الرغم من أنه لم يكن مخترع التلسك ......





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