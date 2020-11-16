الشاه واليسار -سطور من تاريخ الثورة الاسلامية في ايران- - ربيع نعيم مهدي

2020/11/16 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي (1)في مقال سابق استشهدت برواية ينقلها "محمد حسنين هيكل "عن الشاه محمد، جاء فيها عن الاخير قوله "إذا كشطت جذع شجرة في طهران فسوف يسيل منه دم أحمر لأن الشيوعيين ما زالوا يتحركون في الشارع، ثم إن الاتحاد السوفيتي يريد أن يأخذ إيران..



يأخذها عن طريق صناديق الاقتراع إذا أمكن أو عن طريق الصياح في الشوارع إذا استطاع، لكني لن اسمح لهم بذلك".واذا تفحصنا في تاريخ الدولة البهلوية سنجد ان قوله لا يفتق ......





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