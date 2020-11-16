2020/11/16 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، (16 تشرين الثاني، 2020)، العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب.

وقالت هيأة المنافذ الحدودية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الهيأة المنافذ، عمر عدنان الوائلي، شارك في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف البيان أن "رئيس الوزراء أشاد بدور وأداء هيأة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية"، مبينا أن "الكاظمي وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيأة بنقل موظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيأة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيأة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".

وتابع أن "رئيس الوزراء أكد أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الكمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي"، لافتا إلى أن "الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".

واشار إلى أن "انعقاد المجلس يأتي في اطار مبادرة جديدة من قبل الحكومة والذي سيعقد بشكل شهري للتواصل مع الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يوجه العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يوجه العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).