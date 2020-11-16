الكاظمي يوافق على نقل موظفين من جهاز المخابرات الى المنافذ الحدودية

2020/11/16 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بنقل موظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية.

وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال مشاركته في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن رئيس الوزراء أشاد بدور وأداء هيأة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية، وحصلت موافقة سيادته بتعزيز الموارد البشرية للهيأة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيأة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيأة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الكمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي، وكذلك وجه سيادته قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".

ويأتي انعقاد المجلس مبادرة جديدة من قبل الحكومة والذي سيعقد بشكل شهري للتواصل مع الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه.

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