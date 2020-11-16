صالح يؤكد اهمية دعم الطاقات والمواهب الشبابية عبر تطوير المنشآت الرياضية

2020/11/16 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اهمية دعم الطاقات والمواهب الشبابية وتوفير كافة المستلزمات لها عبر تطوير المنشآت الرياضية، وتوفير الفرص المناسبة للشباب المبدعين وتطوير امكانياتهم.واشار صالح ،خلال لقائه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الى اهمية الارتقاء بالواقع الرياضي، وتعزيز سمعة البلد في المحافل الرياضية الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الرياضيين المبدعين الذين قدموا انجازات للبلد ، مؤكدا دعم كل ما من شأنه تطوير الواقع الرياضي وتأهيل الشباب ورعايتهم، ومنح الموهوبين الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم./انتهى5

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