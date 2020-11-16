الاعرجي للسفير الكويتي : العراق لايمكن ان يتخلى عن محيطه العربي وجميع الخلافات تحل بالحوار والتواصل الاخوي

2020/11/16 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي مع السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، الاعداد للجنة العراقية الكويتية المشتركة.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان الاعرجي استقبل السفير الكويتي ، و جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات العراقية الكويتية، والسبل الكفيلة بتعزيز الروابط الاخوية بين العراق والكويت، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".واكد الاعرجي:" ان العراق لايمكن ان يتخلى عن محيطه العربي، وان العلاقات العراقية الكويتية علاقات اخوية وتاريخية، وان جميع الخلافات تُحلّ بالحوار والتواصل الاخوي البنّاء".من جانبه، اكد السفير الكويتي :" ان زيارته جاءت للتنسيق مع بغداد بشأن الاعداد للجنة العراقية الكويتية المشتركة، في ظل انفتاح العراق على محيطه الاقليمي والدولي" ، مشيرا الى :" ان العلاقات مع العراق علاقات تأريخية مهمة، ويجب تطويرها الى مديات ابعد"./انتهى7

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