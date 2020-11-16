الكاظمي: الحكومة تبذل جهودا لوضع البلد على الطريق الصحيح

2020/11/16 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة ولكن هناك من يحاول وضع العقبات أمامها..



وأضاف الكاظمي خلال اجتماعه مع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة.

إن تحديات كبيرة تواجه العراق وان الحكومة تبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح.

واوضح الكاظمي ان المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه.



عادا إياه مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري.

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