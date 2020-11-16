الداخلية والمفوضية توقعان اتفاقا مشتركا لتأمين العملية الانتخابية المقبلة

2020/11/16 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات اتفاقية تعاون مشترك بشأن الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، ثمانية بنود تهدف إلى إنجاح العملية الديمقراطية المقبلة، والتي ستتولى وزارة الداخلية بموجبها تأمين الحماية اللازمة للفرق الجوالة بعملية تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين وانشاء منظومة وسطية في الوزارة تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين الوزارة والمفوضية وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية بين الطرفين.

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