الخدمة الاتحادي يعلن المباشرة بمعالجة التسرب الوظيفي

2020/11/16 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، أن مبادرة التوظيف مازالت مستمرة، مبيناً أن وزارتي المالية والتخطيط باشرتا التنسيق مع بقية المؤسسات، لضبط دوام الموظفين.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة التوظيف مازالت مستمرة في استقبال طلبات التوظيف، والمعلومات التي تتم معالجتها تكون بطرق مهنية وشفافة"، مبيناً أن مكتب رئيس الوزراء هو المعني بإدارة هذا الملف".

وأضاف، أن "وزارتي المالية والتخطيط باشرتا التنسيق مع باقي المؤسسات، لوضع الحلول والمعالجات لضبط انتظام دوام الموظفين في دوائرهم ومنع التسرب الوظيفي".

وأشار إلى أن"ملف الخدمة لم يُسلَّم للمجلس حتى الآن، ونعمل مع الحكومة على ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2020، ليتسنى للمجلس إدارة هذا الملف بشكل كامل".

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