486 وفاة جديدة بكورونا في إيران

2020/11/16 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين، تسجيل 13053 إصابة و486 وفاة بفيروس كورونا في الـساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 775121، والوفيات إلى 41979.

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