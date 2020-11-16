"الدين خط أحمر".. دراسة تكشف خلفيات المواقف المبنية على أساس العرقية والقومية

2020/11/16 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة، أجراها معهد وولف في جامعة كامبريدج البريطانية، إلى أنّ معظم الناس متسامحون مع أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات عرقية أو قومية مختلفة، لكن لدى العديد منهم مواقف سلبية مبنية على أساس الدين.

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