صحة الأنبار تنعى أحد أعمدة الطب في المحافظة

2020/11/16 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنعى دائرة صحة الانبار بأدارتها وكافة منتسبيها احد اعمدة الطب في محافظة الانبار المغفور له بأذن الله الدكتور(عبدالله شعلان سالم )احد ابرز اطباء التخدير في مستشفى هيت العام و المحافظة أثر سكتة قلبية تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته .انا لله وانا اليه راجعون .

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