البورصة تواصل الانخفاض في الجلسة الثانية

2020/11/16 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادواصل مؤشر البورصة إنخفاضه، الاثنين، في الجلسة الثانية بنسبة 0.75%.

وانخفضت اسهم 9 شركات تقدمها أسهم شركة مصرف الموصل بنسبة 7.69% وأسهم شركة مصرف العطاء الاسلامي بنسبة 5.88%.

كما ارتفعت أسهم شركة دار السلام للتأمين بنسبة 4.65% وأسهم شركة مصرف ايلاف الاسلامي بنسبة 4.55%.





وجرى خلال الجلسة تداول 744,6 مليون سهم بقيمة 509,1 مليون دينار.

وكانت اسهم مصرف بغداد هي الاكثر تداولاً وقيمة بتداولها 509,4 مليون سهم بقيمة 204,3 مليون دينار.

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