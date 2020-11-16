وماذا يهم اللصوص لو افرغت ميزانية البلاد؟ كلمة حول- الاقتراض- من اموال الاحتياطي النقدي العراقي. - نادية محمود

2020/11/16 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_محمود واخيرا، وبشكل قانوني هذه المرة، امتدت ايدي البرلمانيين وحكومة الكاظمي الى "الاحتياطي النقدي العراقي" لل"استدانة! بعد ان كانت حكومة المالكي قد امتدت الى هذه الاحتياطي و بشكل سياسي حين وضعت البنك المركزي العراقي الذي يفترض ان يكون مستقلا عن الحكومة، تحت سيطرة رئيس الوزراء ومنذ عام 2011.



الان، قرر البرلمان وبناء على طلب من الحكومة اخذ اموال من الاحتياطي النقدي، اخر" خزين" مالي في البلد لدفع ......





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