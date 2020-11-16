محكمة التحكيم تخفض إيقاف الأسترالية شاينا جاك

2020/11/16 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الإثنين، الإيقاف المفروض على السباحة الأسترالية شاينا جاك إلى عامين بدلاً من 4 أعوام بعد ثبوت مخالفتها لوائح المنشطات قبل انطلاق بطولة العالم في العام الماضي قائلة إنها لم تتعمد تناول مادة ليغاندرول المحظورة رياضياً.

وكانت جاك (22 عاماً) المنافسة في سباقات السباحة الحرة استبعدت من المنتخب الأسترالي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم في كوريا الجنوبية العام الماضي بعد سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات خارج المنافسات في 26 يونيو (حزيران) 2019.

وبناء على ذلك أوقفها الاتحاد الأسترالي للسباحة بصفة مؤقتة قبل أن تقرر الوكالة الأسترالية لمكافحة المنشطات إيقافها لمدة 4 أعوام بداية من 12 يوليو (تموز) 2019.

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