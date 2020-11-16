رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم المواهب الشبابية

2020/11/16 | 15:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 في قصر بغداد، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أهمية دعم الطاقات والمواهب الشبابية وتوفير كافة مستلزمات ذلك، عبر تطوير المنشآت الرياضية، وتوفير الفرص المناسبة للشباب المبدعين وتطوير إمكانياتهم، من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي، وتعزيز سمعة البلد في المحافل الرياضية الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الرياضيين المبدعين الذين قدموا إنجازات للبلد.

واستمع السيد الرئيس من وزير الشباب والرياضية إلى شرح حول سير عمل الوزارة وخططها في تطوير القطاعات الرياضية، وأكد سيادته دعم كل ما من شأنه تطوير الواقع الرياضي، وتأهيل الشباب ورعايتهم، ومنح الموهوبين الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم.

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