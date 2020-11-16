تامر حسني يستغل “خلافه” مع زوجته بسمة بوسيل.. ليؤشر على “سلوك شائع” في السوشيال ميديا يخص العلاقات

2020/11/16 | 15:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

خرج الفنان المصري الشهير تامر حسني، من صمته على خلفية اعلان زوجته بسمة بوسيل طلاقه منه، فيما استغل الموقف في رسالته ليؤشرعلى سلوك شائع في مواقع التواصل الاجتماعي يخص العلاقات.

وقال حسني في رسالة نشرها على خاصية الستوري في حسابه الرسمي بانستغرام، وجهها الى زوجته الذي قال انه “غير زعلان منها”، حيث تشير الرسالة الى استعداده لاصلاح الموقف والتمسك بعائلته وزوجته.

واستغل حسني الرسالة، ليوجه نقدًا لسلوك شائع في مواقع التواصل ولاسيما في حياة الفنانين، وهو نقل المشاكل الزوجية والعائلية الى مواقع التواصل الاجتماعي وايصالها الى الجمهور قبل ان تكون بين الطرفين اصحاب الشأن.

وتسببت الرسالة بردود فعل ايجابية ومديح من قبل المتابعين لسلوك وخطوة تامر حسني برسالته المذكورة.

وفي وقت سابق، اعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد زواج دام اكثر من 8 سنوات.

وقالت عبر حسابها على “انستغرام” “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه انه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجه علشان مش فارقني اي صور”.

وأضافت “كمان احب اعرفكم اننا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي اي حاجه”.

والملفت ان نجمة “ستار اكاديمي” قامت بحذف المنشور بعد دقائق من نشره ولكنها قامت بنشره مرة جديدة بعد ساعات، الامر الذي اربك الجمهور وطرحوا الكثير من الأسئلة حول السبب.

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