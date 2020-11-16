رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم المواهب الشبابية وتطوير المنشآت الرياضية

2020/11/16 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية دعم المواهب الشبابية وتطوير المنشآت الرياضية.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية أن الاخير “استقبل في قصر بغداد، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال”.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على “أهمية دعم الطاقات والمواهب الشبابية وتوفير كافة مستلزمات ذلك، عبر تطوير المنشآت الرياضية، وتوفير الفرص المناسبة للشباب المبدعين وتطوير إمكانياتهم، من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي، وتعزيز سمعة البلد في المحافل الرياضية الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الرياضيين المبدعين الذين قدموا إنجازات للبلد”>

واستمع الرئيس من وزير الشباب والرياضية إلى شرح حول سير عمل الوزارة وخططها في تطوير القطاعات الرياضية، وأكد صالح على “دعم كل ما من شأنه تطوير الواقع الرياضي، وتأهيل الشباب ورعايتهم، ومنح الموهوبين الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم”.

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