2020/11/16 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 30 دقيقة

“تقدم” تنشر قرارات مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة

منذ ساعة واحدة

الكاظمي يوجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب

منذ ساعتين

صالح ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان أهمية حل المسائل المالية العالقة بين بغداد وأربيل

منذ ساعتين

الرئاسات الثلاث تجتمع بالمفوضية لبحث اجراء الانتخابات المبكرة

منذ ساعتين

الكاظمي: ماضون نحو الانتخابات المبكرة

منذ 3 ساعات

الكاظمي يترأس الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة

منذ 4 ساعات

النصر يحذر من أزمة كبيرة للنظام السياسي

منذ 17 ساعة

ملا طلال: جهات قامت بتهريب قتلة الهاشمي إلى خارج العراق

منذ 19 ساعة

النزاهة النيابية تدعو الحكومة إلى استحصال المبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال

منذ 19 ساعة

مقرب من الصدر: سائرون كتلة برلمانية تشريعية لا خدمية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لم اوقع على اقالة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لم اوقع على اقالة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).