2020/11/16 | 15:33 - المصدر: عين العراق

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بالتفاصيل..



تعرف على قرارات الجلسة الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة

تنشر "عين العراق نيوز" قرارات الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأدناه القرارات الصادرة وفقاً لمكتب رئيس مجلس الوزراء:

أولا/ مجلس هيئة المنافذ الحدودية

1- إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس.

2- فيما يتعلق بتطوير وتأهيل البنى التحتية، قرر المجلس :

- إلزام المحافظات بتخصيص مبالغ من الـ 50% من إيرادات المنافذ الحدودية المتواجدة في محافظاتهم.

- يعقد اجتماع خاص مع السيد رئيس الوزراء والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير المكتب الخاص لمناقشة استثمار المنافذ الحدودية، بهدف إظهارها بالمظهر اللائق.

3- فيما يتعلق بالأتمتة الألكترونية للإجراءات الكمركية، تقرر:

- التأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية، خلال السقف المحدد لها.

- تفعيل ودعم المنصة الألكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية.

4- حدود جمهورية العراق، صدر القرار التالي:

- التأكيد على قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج.

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