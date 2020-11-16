2020/11/16 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية قطعت الإنترنت عمداً أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في نوفمبر 2019، وأخفت العدد الحقيقي لعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العفو الدولية" تتهم إيران بقطع الإنترنت خلال تظاهرات 2019 لـ"إخفاء عدد القتلى") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العفو الدولية" تتهم إيران بقطع الإنترنت خلال تظاهرات 2019 لـ"إخفاء عدد القتلى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).