2020/11/16 | 15:33 - المصدر: سفن سكاي

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استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الأحد 15-11-2020،الشركة الإيرانية المنفذة لمشروع ملعبي الزوراء والتاجيات وبحث معها تكثيف الجهود من أجل زيادة وتيرة العمل لإنجاز ملعب الزوراء ضمن الموعد المحدد له، الذي سبق أن تعهدت الشركة بإكماله نهاية الشهر الأول العام القادم.

وأكد الوزير درجال خلال حديثه مع ممثل الشركة المنفذة، أن بطء وتيرة العمل يقلقنا، كوننا نسعى لإفتتاح ملعب الزوراء ليكون إضافة نوعية كمنشأة رياضية تحتضن جمهور النادي الكبير، مطالباً الشركة بتكثيف الجهود والإسراع في التنفيذ، لا سيما ان الوزارة لم تتأخر في الإيفاء بالتزاماتها المالية وستذلل جميع العقبات بشأن المواد الإستيرادية للمشروع، ما يدعونا لشحذ هممها لإكمال ملعب الزوراء.

وأردف قائلاً: نعمل مع الشركة المنفذة لإيجاد الحلول الناجعة لعودة العمل في ملعب التاجيات سيما ان الجمهور الرياضي في العاصمة بغداد يستحق وجود منشآت رياضية تحتضنهم مشابهة للمدن الرياضية الكبرى .

وأكد ممثل الشركة المنفذة لمشروعي ملعبي الزوراء والتاجيات خلال استعراضه لواقع العمل سعيهم لإكمال ملعب الزوراء بأسرع وقت ممكن، مؤكداً تعاونهم مع الوزير درجال والدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة لإنجاز ملعب الزوراء، ووضع السبل الكفيلة بعودة العمل في ملعب التاجيات.

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعي لافتتاح ملعب الزوراء نهاية كانون الثاني المقبل 7 SKY TV.

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